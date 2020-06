Strenge straffen in veiligheidswet voor Hongkong

De nieuwe veiligheidswet voor Hongkong die het Chinese Volkscongres heeft goedgekeurd, stelt strenge straffen op terrorisme, ondermijning van het centraal gezag en streven naar onafhankelijkheid. Daarop kan een levenslange celstraf komen te staan, maakte China bekend. De wet is dinsdag meteen van kracht geworden en geldt ook voor mensen die tijdelijk in Hongkong verblijven.

Details van de omstreden wet kunnen de verhoudingen tussen China en de internationale gemeenschap verder op scherp zetten. Internationaal is al zeer kritisch en bezorgd gereageerd op de goedkeuring van de veiligheidswet voor Hongkong. Onder andere de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Japan hebben de wet bekritiseerd, waarmee China volgens critici pro-democratische betogers in Hongkong wil muilkorven. De Verenigde Staten namen al maatregelen tegen China.

De VS maakten een begin met het schrappen van de bijzondere status van Hongkong in de Amerikaanse wetgeving. Ook is de export van wapens en hightech naar China en Hongkong stilgelegd. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken kondigde aan dat China tegenmaatregelen gaat nemen.