Strenge lockdown Melbourne is woensdag afgelopen

De strenge lockdown in de Australische metropool Melbourne en delen van deelstaat Victoria loopt woensdag na maanden af. De horeca heropent en mensen mogen weer zonder beperkingen hun huis uit. Maandag is voor het eerst sinds 9 juni geen enkele nieuwe coronabesmetting vastgesteld.

De strenge beperkingen van het openbare leven werden begin augustus van kracht in de deelstaat waar 4,9 miljoen mensen wonen. Afgelopen week is er tegen de beperkingen geprotesteerd in Melbourne. De centrale regering had veel kritiek op de draconische maatregelen. De inwoners van Victoria mogen tot 8 november niet verder dan 25 kilometer van hun woning reizen.