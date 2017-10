Strenge abortuswet VS haalt het wellicht niet

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wet aangenomen die abortus vanaf twintig weken verbiedt. De verwachting is echter dat het voorstel niet door de Senaat zal komen.

Afgelopen dinsdag nam het Huis van Afgevaardigden met 237 tegen 189 stemmen het wetsvoorstel aan. De wet stelt artsen strafbaar die een abortus uitvoeren na twintig weken zwangerschap.

De stemming verliep grotendeels via de bekende Amerikaanse partijlijnen. Democraten stemden tegen, Republikeinen in meerderheid voor. Slechts twee Republikeinse parlementariërs waren tegen het voorstel; drie Democraten stemden voor.

President Donald Trump sprak in een verklaring al eerder zijn steun uit voor het wetsvoorstel. Voor hij zijn handtekening onder de wet kan zetten, is echter eerst nog een stemming in de Senaat nodig. Daar is de prolifesteun een stuk minder dan in het Huis. De vrees bestaat dan ook dat het voorstel in de Senaat zal sneuvelen en dus niet van kracht zal worden.

Veel volksvertegenwoordigers die voor het wetsvoorstel stemden namen de gelegenheid te baat om een korte speech te houden over het belang van de bescherming van het leven. Zij benadrukten dat dit de meest vergaande prolifewetgeving in de geschiedenis van de Verenigde Staten is. Dat leidde tot gepassioneerde betogen.

Afgevaardigde Martha Roby uit Alabama: „Mijn vraag aan degenen die tegen deze wet zijn is de volgende: Wat is het verschil tussen een baby van zes maanden die buiten de baarmoeder wordt geboren en een baby van zes maanden die zich in de baarmoeder bevindt? Hoe kan de ene als een geschapen wonder worden beschouwd, terwijl de andere als medisch afval wordt behandeld?”

De voorzitter van het Huis, Republikein Paul Ryan, vroeg aandacht voor de wetenschappelijke bewijzen dat ongeboren kinderen wel degelijk gevoel hebben. „Echo’s hebben bewezen dat baby’s van twintig weken op dezelfde manier op pijn reageren als volwassenen. Ze deinzen terug en kruipen in elkaar.”