Straten verlaten in snikheet Portugal

De grote hitte in Portugal zorgt voor ongewone taferelen in het openbare leven. In de straten van de hoofdstad Lissabon, maar ook op andere plaatsen was het dit weekeinde zo goed als uitgestorven op straat. De temperaturen, die op veel plaatsen tussen 44 en 47 graden lagen, zorgden ervoor dat de Portugezen bescherming zochten tegen de hitte.

Een uitzondering vormden de stranden. Die lagen zaterdag en zondag vol met mensen op zoek naar een beetje verkoeling.

Verspreid over het land woeden sinds drie dagen tientallen branden. Een van de grootste branden woedt in bergachtig gebied in de buurt van Monchique aan de noordkant van de bij toeristen populaire Algarve. Het persbureau Lusa meldde dat alleen al daar zevenhonderd brandweerlieden en tweehonderd blusvoertuigen en een onbekend aantal helikopters zijn ingezet.

Door de sterke wind en de hoge temperaturen verloopt het bluswerk moeizaam. Volgens de Portugese krant Publico woeden verspreid over heel Portugal ongeveer dertig branden. Voor het bestrijden daarvan zijn 1600 brandweerlieden, een onbekend aantal blusvoertuigen en circa twintig blusvliegtuigen ingezet.

In de zomer van 2017 vielen er in Portugal 64 doden door bosbranden.