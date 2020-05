Strand Barcelona weer open in afwachting van nieuwe maatregelen

Het strand van Barcelona is vrijdag weer opengegaan. Het is weken dicht geweest vanwege maatregelen tegen het coronavirus. Het strand blijft voorlopig alleen open tussen 06.00 uur en 10.00 uur.

Bezoekers van het strand waren blij dat ze het water weer in konden. „Dit is vrijheid”, aldus een zwemmer. „Dat ik weer in de zee kan zwemmen, dat is voor mij perfect.”

De Spaanse regering besluit vrijdag welke regio’s de volgende fase van het afbouwen van de lockdown ingaan. Het aantal nieuwe besmettingen lag vrijdag hoger dan donderdag en lijkt dus nog niet af te nemen. De regio Catalonië, waar Barcelona de hoofdstad van is, en het gebied rond Madrid zijn het zwaarst getroffen. Daar lijken de strenge maatregelen te worden verlengd.