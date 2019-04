Strafvermindering voor ex-president Lula

Een hoge rechtbank in Brazilië heeft de gevangenisstraf van voormalig president Luiz Inacio Lula da Silva in een van zijn twee veroordelingen teruggebracht tot acht jaar en tien maanden. Hierdoor kan Lula in september in aanmerking komen voor gedeeltelijke vrijlating overdag.

De politicus, die van 2003 tot 2010 president van Brazilië was, begon vorig jaar aan zijn gevangenisstraf van twaalf jaar en elf maanden wegens corruptie en witwassen. Lula zou een luxe appartement aan zee hebben ontvangen in de omkopingsaffaire ‘Carwash’.

De gedeeltelijke vrijlating hangt af van een beroepshof in de tweede veroordeling van Lula. Die straf kreeg hij eveneens wegens het aannemen van smeergeld van aannemers Odebrecht en OAS in de vorm van renovatie van een boerderij in de stad Atibaia. Wordt hij hierin opnieuw veroordeeld, dan blijft hij vastzitten. Lula ontkent alle beschuldigingen.