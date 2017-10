Strafhof vonnist op 22 november tegen Mladic

Het Joegoslavië-Tribunaal doet woensdag 22 november uitspraak tegen Ratko Mladic, de voormalige commandant van de Bosnische Serviërs. De aanklagers hebben een levenslange celstraf geëist tegen Mladic.

Volgens hen speelde Mladic een centrale rol in de gruwelijkheden van de Bosnische burgeroorlog (1992-1995). Het proces duurt al ruim vijf jaar.

De verdediging heeft betoogd dat Mladic nooit het bevel heeft gegeven tot moordpartijen. De slachting rond het Oost-Bosnische Srebrenica in juli 1995 bestond uit wraakacties van personen over wie Mladic geen enkele controle had, stelden zijn advocaten voor het tribunaal.

De circa zeshonderd Nederlandse blauwhelmen bij de VN-enclave werden op 11 juli 1995 overrompeld door Mladic’ troepen. Het Joegoslavië-Tribunaal bestempelde de slachtpartij al in 2004 als volkerenmoord. Meer dan 7000 moslimjongens en -mannen werden om het leven gebracht.