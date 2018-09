Strafhof veroordeelt Bemba tot boete van 3 ton

Het Internationaal Strafhof (ICC) heeft de voormalige Congolese vicepresident Jean-Pierre Bemba maandag in een beroepszaak veroordeeld tot een boete van 300.000 euro en twaalf maanden celstraf. Het hof verklaarde Bemba eerder schuldig aan omkoping van getuigen.

De 55-jarige Bemba werd in juni dit jaar in beroep vrijgesproken van oorlogsmisdaden, maar is nu dus wel veroordeeld voor het beïnvloeden van getuigen tijdens zijn proces. De twaalf maanden celstraf hoeft hij niet meer uit te zitten, omdat hij die tijd al ruimschoots in de gevangenis heeft doorgebracht.

Bemba wilde aanvankelijk in de verkiezingen van de december een gooi doen naar het presidentschap van de Democratische Republiek Congo, maar de opperrechter in zijn land hield dat tegen wegens zijn eerdere veroordeling in maart 2017 voor de omkoping van getuigen. Ook toen kreeg hij 300.000 euro boete met daarnaast een jaar celstraf.