Strafhof acht Congolees schuldig

Rechters van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag hebben maandag een in Rwanda geboren Congolees, Bosco Ntaganda, schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid die circa zestien jaar geleden in het noordoosten van Congo zijn gepleegd. De strafmaat wordt later bepaald.

De 45-jarige voormalige militieleider uit de nog steeds voortwoekerende strijd in Congo, is ervan beschuldigd de misdaden in 2002 en in 2003 te hebben gepleegd. Het gaat vooral om moordpartijen onder burgers, het ronselen van kindsoldaten en om talrijke verkrachtingen gepleegd door militieleden.

Ntaganda verwierf de bijnaam ‘Terminator’. Hij heeft alle achttien aanklachten tegengesproken. Hij was zeven jaar voortvluchtig toen hij zich in 2013 plotseling bij de Amerikaanse ambassade in Kigali (Rwanda) overgaf. Waarnemers menen dat hij in het nauw was gedreven door het wegvallen van steun van de Rwandese leider Paul Kagame.

Ntaganda, wiens proces in 2015 begon, was ruim zestien jaar geleden plaatsvervangend commandant van een militie van Thomas Lubanga, die de noordoostelijke delfstofrijke provincie Ituri terroriseerde. Lubanga was in 2012 de eerste beklaagde van het toen al tien jaar functionerende ICC die schuldig werd bevonden en veroordeeld. Hij kreeg veertien jaar cel. Sindsdien zijn er echter nauwelijks nog beklaagden veroordeeld. Het hof wordt bekritiseerd omdat het zich vrijwel uitsluitend met Afrikaanse landen bezighoudt en uiterst ondoelmatig te werk gaat.