Straffen voor 1 aprilgrappen tijdens coronacrisis

Meerdere landen in Azië dreigen met straffen voor 1 aprilgrappen over het coronavirus. Zij vinden dergelijke komische noten in de huidige crisis volstrekt ongepast. Het is sowieso al moeilijk betrouwbaar nieuws van nepnieuws over de coronaziekte Covid-19 te onderscheiden.

Taiwan, dat wordt geprezen om zijn aanpak van de corona-uitbraak, waarschuwt mensen die valse geruchten verspreiden dat ze drie jaar gevangenisstraf en een boete van tienduizenden euro’s kunnen krijgen. „Op 1 april kunnen we ons gevoel voor humor uitoefenen als het moet”, aldus president Tsai Ing-wen op Facebook. Maar bij grapjes over de pandemie wordt de wet overtreden, benadrukt ze.

Thailand kiest een vergelijkbare harde lijn en dreigt met vijf jaar gevangenisstraf. Het is in strijd met de wet om te doen alsof je Covid-19 hebt op 1 april, zei de regering op Twitter. Het klopt niet als mensen denken dat ze er op 1 april onderuit kunnen komen, aldus de politie.