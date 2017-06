Strafeis tegen 18 man in zaak Decembermoorden

Twee dagen nadat hij de strafeis van 20 jaar gevangenisstraf uitsprak tegen de Surinaamse president Desi Bouterse, zal de Surinaamse aanklager Roy Elgin vrijdag weer aan zet zijn. Hij zal dan opnieuw een requisitoir uitspreken in de strafzaak waarbij het deze keer gaat om 18 andere verdachten. Enkelen van hen zijn momenteel actief als adviseur van Bouterse.

Donderdagmiddag (lokale tijd) was Bouterse aanwezig bij een bijeenkomst waar slachtoffers van politiek geweld herdacht werden. In zijn toespraak pleitte hij voor verzoening, maar toonde hij ook begrip voor mensen met wrok en haat.

Hij ging niet in op de strafeis van de aanklager. Hij beƫindigde zijn toespraak met het uit volle borst zingen van een bekend Surinaams lied. Later op de avond spreekt hij zijn achterban toe in het partijcentrum in Paramaribo. De kern van de boodschap zal zijn dat het strafproces een politiek proces is geworden, zo is de verwachting.

In het proces van de Decembermoorden gaat het om het martelen en doodschieten in een legerkazerne van 15 tegenstanders van het toenmalig militair regime in 1982 dat onder leiding stond van Bouterse.