De Spaanse politie heeft een man bestraft die zijn goudvis uitliet. De man wilde daarmee het uitgaansverbod omzeilen, want het uitlaten van huisdieren is wel toegestaan. Hoewel hij de vis diervriendelijk in een kom meenam, kon hij de agenten niet vermurwen.

De politie vond het wel de moeite waard een foto van het voorval in de stad Logroño op Twitter te posten.