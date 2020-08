Straf voor Noorse hoogleraar na opmerking over Duitsers

Een Noorse hoogleraar moet een Duitse student smartengeld betalen na een grappig bedoelde opmerking over Duitsers tijdens een college. De Duitse uitwisselingsstudent vond het maar niets en diende een klacht in.

De professor van de universiteit in Bergen hield een lezing over de ontwikkeling van het toerisme: „De Duitsers waren hier al een keer. Nu komen ze opnieuw aangeslopen.” Zijn opmerking doelde op de Duitse bezetting van Noorwegen in de Tweede Wereldoorlog.

De 27-jarige student vond het smakeloos en diende een klacht in per mail. Het meldpunt garandeerde hem dat die vertrouwelijk zou worden behandeld. Maar de hoogleraar kreeg de identiteit van de klager toch te horen en sprak de student er openlijk op aan tijdens een volgend college, melden Duitse media. De universiteit bood excuses aan en de student heeft nu recht op 950 euro smartengeld. De hoogleraar vindt dat hij wordt gemuilkorfd.