Straf voor Ierse ruiter die paard de dood in joeg

Een Ierse springruiter is in Frankrijk tot een voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld omdat hij zijn hengst dusdanig over de kling had gejaagd dat het dier bezweek. Dat gebeurde tijdens een evenement in 2016 in de Franse badplaats Cagnes-sur-Mer.

De 32-jarige Kevin Thornton had volgens ooggetuigen zijn hengst Flogas Sunset Cruise met zweepslagen gedwongen om op de rustdag van het evenement op volle snelheid twee keer een parcours af te leggen. Het paard bezweek na afloop van uitputting. De man werd door de organisatie uit te evenement gezet, mede vanwege de woedende reacties van andere ruiters.

De rechtbank in Grasse veroordeelde de Ier tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor mishandeling van en wreedheid jegens het paard. De springruiter werd bij verstek veroordeeld. Hij had al eerder een boete gekregen voor het incident van een verbond van ruiters.