Strache kan namens FPÖ naar Brussel

De voormalige voorman van de FPÖ Heinz-Christian Strache kan namens zijn rechts-populistische partij deel gaan uitmaken van het Europees parlement. De ex-vicekanselier, opgestapt na het opduiken van de geruchtmakende ‘Ibiza-video’, heeft zondag bij de verkiezingen voldoende voorkeurstemmen gekregen om naar Brussel te mogen. Niet bekend is of hij van het verworven recht gebruik gaat maken.

Strache fungeerde als lijstduwer en stond op een onverkiesbare 42e plaats. Een presentator van de publieke omroep ORF meldde dat de FPÖ-aanhang de oude leider, ondanks het veroorzaken van een regeringscrisis, niet heeft laten vallen. ’’37.448 stemmen, uit zeven bondsstaten, heb ik al boven water weten te halen", twitterde Martin Thür. "Volgens de prognose heeft hij er in heel Oostenrijk iets meer dan 32.000 nodig om de kiesdrempel van 5 procent te halen."

Het onderzoeksinstituut SORA bevestigde maandag dat een kandidaat zo’n 32.000 stemmen moet vergaren om zich Europarlementariër te mogen noemen. Alleen al in hoofdstad Wenen kreeg Strache de steun van meer dan 11.000 getrouwen.

De FPÖ-leider legde op 18 mei al zijn politieke functies neer nadat ‘Spiegel’ en ‘Süddeutsche Zeitung’ een opname uit 2017 hadden gepubliceerd waarop hij met een rijke Russische vrouw, een vermeende investeerder, praat over overheidsopdrachten in Oostenrijk in ruil voor steun tijdens de verkiezingscampagne.