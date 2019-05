Straat in LA vernoemd naar Obama

In de van oudsher ‘zwarte’ wijk Baldwin Hills/Crenshaw van Los Angeles is een straat vernoemd naar oud-president Barack Obama. Wat eerst de Rodeo Road was, heet nu President Barack Obama Boulevard.

De ceremonie vond plaats op de plaats waar de 5,6 kilometer lange straat uitkomt op de Martin Luther King Junior Boulevard. Op die plek voerde Obama twaalf jaar geleden campagne.

Obama was zelf niet bij de feestelijkheden aanwezig. Er werd wel een brief van hem voorgelezen. „Michelle, Malia, Sasha en ik voelen ons nederig op deze dag. Maar tegelijk weten we dat dit niet over ons gaat, maar over de volgende generatie in deze buurt. We hopen dat ze naar de nieuwe straatnaambordjes kijken en inspiratie vinden”, aldus de oud-president.