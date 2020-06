Straaljager VS stort neer in Noordzee, piloot vermist

Een Amerikaans gevechtsvliegtuig is maandag niet ver van de Noordoost-Engelse kust in de Noordzee gestort. Een zoektocht naar de piloot is opgestart.

Volgens de Amerikaanse luchtmacht crashte de straaljager, een F-15C Eagle, rond 09.40 uur lokale tijd. „Ten tijde van het ongeluk was het toestel op een normale trainingsmissie met één piloot aan boord.” Een zoek- en reddingsbrigade van de Britse luchtmacht Royal Airforce is ter ondersteuning ingeschakeld.

Het neergestorte toestel was opgestegen van Lakenheath, de grootste luchtmachtbasis voor de Amerikanen in Engeland. In 2014 stortte een Amerikaanse legerhelikopter neer langs de kust van Oost-Engeland. Daarbij kwamen alle vier bemanningsleden om het leven.