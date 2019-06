Stormvlag gehesen in de staat Californië

„Het duurt nog wel even voor de ideeën in een wet zijn vervat, maar de stormvlag is wel gehesen”, zegt de christelijke therapeut Joe Dallas uit Los Angeles. Hij maakt zich grote zorgen over de resolutie die de politicus Evan Low heeft ingediend bij het parlement van Californië.

Low wil dat predikanten vervolgd kunnen worden als ze in hun preken zich keren tegen het pro-homobeleid en tegen de emancipatie van transgenders. De politicus vindt dat „geestelijken niet mogen stellen dat het zonde of een afwijking is als men leeft als lesbiënne, homo, biseksueel of transgender. Het moet strafbaar zijn als dit in prediking of pastoraat hardop wordt gezegd.”

Low diende eerder dit jaar een wetsvoorstel in dat gesubsidieerde instellingen verbiedt om de zogenoemde conversietherapie voor homoseksuelen aan te bieden. Die wet is inmiddels in Californië van kracht.

Met zijn resolutie, te vergelijken met een motie in de Tweede Kamer, pleit Low ervoor nu een stap verder te gaan. Hij wil kerken en christelijke instellingen verplichten de leefwijze van homoseksuelen en andere groepen volledig te accepteren, „net zoals zij het huwelijk tussen een man en een vrouw goedkeuren.” Volgens Low lopen LGTB’ers grote psychische schade op „door de boodschap van conservatieve predikers dat je als LGTB’er niet mag zijn wie je bent en dat je ervan kunt genezen.”

Opvallend is dat Low en ook veel media in Californië deze voorgangers aanduiden als „christelijke extremisten.” Therapeut Dallas: „Die framing is tekenend voor de onverdraagzaamheid jegens Bijbelgetrouwe christenen.”