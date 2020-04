Stormloop op stoffen voor mondmaskers in België

Belgen winkelen massaal online om aan stof en lint voor zelfgenaaide mondkapjes te komen. Vanaf maandag is het verplicht in België een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer en op plekken waar 1,5 meter afstand niet kan worden gegarandeerd. Winkelketen Veritas meldt een online-stormloop op materiaal en heeft de vraag met 3000 procent zien toenemen.

Sinds de regering de mondkapjesverplichting vrijdag bekendmaakte, zijn al lapjes besteld voor 120.000 mondmaskers bij de keten. Maandag mogen de stoffenwinkels weer open in België, de week erop alle winkels. De mondkapjesverplichting geldt voor iedereen die ouder dan 12 jaar is. Veritas denkt volgende week evenveel lapjes te zullen verkopen als normaal in twee jaar. Het bedrijf zoekt naarstig in het buitenland naar stof en lint om de voorraad op peil te kunnen houden.