Stormloop op privéjets door coronacrisis

Terwijl veel vliegtuigmaatschappijen zware tijden doormaken door de coronacrisis, doet een andere tak van de luchtvaartindustrie nog wel goede zaken. Bedrijven die vluchten aanbieden met privéjets zeggen dat de telefoon roodgloeiend staat.

„Het heeft allemaal te maken met het coronavirus”, zegt topman Richard Zaher van het Amerikaanse Paramount Business Jets. Hij schat dat het aantal mensen dat informeert naar vluchten is verviervoudigd. Het aantal boekingen zou met 20 tot 25 procent zijn toegenomen.

„Onze vaste klanten vliegen nog steeds zoals ze dat altijd al deden. Maar we zien nu ook een toename van nieuwe klanten die in de meeste gevallen nog nooit privé hebben gevlogen”, zegt de topman.

De nieuwe klanten hebben volgens Zaher vaak een persoonlijk noodgeval en kunnen of willen geen lijnvlucht nemen. Hij noemt het voorbeeld van een vrouw die haar moeder wilde verplaatsen in de VS. „De moeder kreeg zuurstof toegediend en moest van de ene naar de andere kust worden gevlogen.”

Aan het gebruik van een privéjet hangt veelal een fors prijskaartje. Een retourtje Londen - New York kan zomaar 150.000 dollar (ruim 138.000 euro) kosten. Toch melden zich ook bij andere bedrijven meer klanten.

MayJets in Hongkong meldt dat het aantal boekingen is verdrievoudigd sinds het begin van de epidemie. Klanten zouden lijnvluchten mijden omdat ze niet in een afgesloten ruimte willen zitten met honderden mensen.

Daniel Tang van MayJets verwacht echter dat ook zijn sector niet ontkomt aan de gevolgen van de crisis. „Nu steeds meer landen de maatregelen aan de grenzen aanscherpen, wordt het steeds moeilijker om te vliegen. Zelfs met privéjets.”