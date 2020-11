Stormdienst VS geeft recordaantal orkanen een naam

De Amerikaanse stormdienst NHC heeft dit seizoen een recordaantal orkanen een naam gegeven. Het gaat om 29 tropische stormen in het zuidwesten van de VS, het Caribisch gebied en Midden-Amerika die een naam kregen omdat ze windsnelheden hadden van meer dan 62 kilometer per uur.

Met het benoemen van de storm Theta werd het oude record verbroken uit 2005 met 28 stormen, waaronder de orkaan Katrina die grote schade veroorzaakte in en rond New Orleans. Het NHC denkt dat er 70 procent kans is dat binnen vijf dagen de dertigste storm een naam zal krijgen.

Volgens deskundigen is de temperatuur van het water in de Atlantische Oceaan hoger door de klimaatverandering waardoor zwaardere stormen ontstaan. Ook regionale vermindering van luchtvervuiling boven zee kan een rol spelen.

De 29 stormen dit seizoen zijn volgens schattingen inmiddels goed voor ongeveer 20 miljard euro schade. Duizenden mensen werden uit hun huis gejaagd.