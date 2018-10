Storm Leslie veroorzaakt schade in Portugal

De tropische storm Leslie heeft in de nacht van zaterdag op zondag veel schade aangericht langs de kust van Portugal. Bomen en elektriciteitspalen woeien om, daken vlogen van huizen, wegen raakten geblokkeerd en er was veel wateroverlast, vooral in de provincie Estremadura ten noorden van hoofdstad Lissabon.

Portugese media meldden dat ruim zestig mensen door het natuurgeweld dakloos zijn geworden. Er zijn 27 mensen lichtgewond geraakt door de storm.

Volgens lokale media is met name in de kustplaats Figueira da Foz de schade groot. Hier kwam de storm aan land en werden windvlagen gemeten van 176 kilometer per uur. In de buurt van Leiria werden twee campings geëvacueerd en op de luchthavens van Lissabon, Funchal en Maia werden meer dan dertig vluchten geannuleerd.