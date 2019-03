Storm legt treinverkeer België deels stil

Het treinverkeer in Oost- en West-Vlaanderen is zondag omstreeks 13.30 uur volledig stilgelegd als gevolg van de storm. Er zijn veel incidenten op het spoornet, zoals bomen en takken die op de sporen beland zijn. Ook het treinverkeer van Antwerpen richting Nederlandse grens is tot nader order stopgezet.

Het station van Brugge is zondagmiddag preventief ontruimd vanwege instortingsgevaar van een nabijgelegen gebouw. De kusttram die de badplaatsen aan de Belgische kust verbindt rijdt ook niet meer.