Storm Krosa legt westen Japan lam

Het openbare leven in het zuidwesten van Japan is donderdag vrijwel tot stilstand gekomen door de tropische storm Krosa. Tot dusver heeft de storm een leven geëist en 28 mensen liepen verwondingen op. Duizenden mensen moesten wegens het gevaar voor aardverschuivingen en overstromingen hun huis verlaten.

Ongeveer 600.000 Japanners is aangeraden een veilig heenkomen te zoeken voor de tropische storm. Honderden vluchten zijn geannuleerd en treinen rijden niet. Dat leidt tot grote vervoersproblemen aan de eind van de vakantieperiode in het land.

De storm kwam donderdag aan land in de provincie Hiroshima, in het zuidwesten van Japan. Bij de tiende tyfoon van het seizoen zijn windsnelheden gemeten van 126 kilometer per uur. De storm houdt volgens de weerdiensten nog tot zaterdag aan en trekt in noordoostelijke richting over Japan.