Storm kost drie mensen het leven in Italië

Een storm heeft drie mensen het leven gekost in Italië. In de regio Lazio stortte door de krachtige wind een muur in, twee mensen kwamen om. In en rond Rome vielen er bomen op auto’s. Volgens persagentschap Ansa is in de Italiaanse hoofdstad een 45-jarige man overleden. Het archeologische park bij het Colosseum in Rome werd op zaterdag vroegtijdig gesloten.

Volgens de civiele bescherming waaide er ook ijzige wind in Toscane, Umbrië, Abruzzo en vele zuidelijke regio’s, waar op sommige plaatsen sneeuw viel.

In de stormachtige zeeën voor de kust van Apulië liep een Turks koopvaardijschip kort voor de haven van Bari vast. Volgens Ansa moest het bergingswerk worden onderbroken vanwege het aanhoudend slechte weer.

Ook Kroatië had te kampen met harde wind.