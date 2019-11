Storm hindert stroomvoorziening deel Frankrijk

In Frankrijk zitten zeker 140.000 huishoudens zonder elektriciteit als gevolg van een zware storm die over het zuidwesten van het land raast. De storm, die Amélie is genoemd, is de eerste najaarsstorm die Frankrijk teistert. Aan de kust bij Bordeaux kunnen stevige windstoten voorkomen. Er zijn zelfs rukwinden gemeten met een snelheid van 160 kilometer per uur.

Ook heeft het kustgebied te maken met wateroverlast door hoge golven en zijn wegen geblokkeerd door omgewaaide bomen. Verder zijn elektriciteitsmasten gesneuveld. In de badplaats Mimizan is het dak van een casino ingestort. Verschillende regionale treinen rijden niet.

In de middag gaat de storm in het binnenland luwen, aan de zuidwestkust blijft het nog enige tijd hard waaien.