Storm Barry kan orkaankracht krijgen

De tropische storm Barry, die in de Golf van Mexico richting de Amerikaanse staat Louisiana koerst, neemt toe in kracht en kan vrijdagnacht of zaterdagmorgen (ter plaatse) als orkaan aan land komen. Het National Hurricane Center (NHC) in Miami heeft daarvoor gewaarschuwd. De zware depressie ligt nu ongeveer 220 kilometer ten zuidoosten van de stad Morgan City.

„Er worden gevaarlijk hoge golven, erg veel regen en serieuze windcondities verwacht”, liet de in Miami gevestigde meteorologische dienst weten. Er kan sprake zijn van een levensbedreigende situatie.

Barry is de eerste tropische storm van het seizoen 2019 die het zuiden van de VS bedreigt. Het gebied ten westen van New Orleans krijgt het vermoedelijk het zwaarst te verduren. CNN meldde dat de stormvloedkering in de Mississippi dichtgaat en de haven van New Orleans vrijdag wordt gesloten.