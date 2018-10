Storing bij diensten YouTube verholpen

YouTube heeft in de nacht van dinsdag op woensdag last gehad van een storing bij verschillende diensten en applicaties. De problemen deden zich voor bij onder meer YouTube, YouTube TV en YouTube Music. Het is niet bekend wat de oorzaak was.

Na ruim een uur en een kwartier was de storing verholpen. „We zijn terug! Dank voor al uw geduld. Laat het ons weten als je problemen blijft ondervinden”, laat de dochteronderneming van Google weten. Wie tijdens de storing naar de website ging, zag witte vlakken waar normaal de video’s moeten verschijnen.