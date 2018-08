Stoppen met voeding comapatiënt alleen nog zaak familie en arts in Verenigd Koninkrijk

In Groot-Brittannië kan de behandeling van patiënten die in een staat van minimaal bewustzijn of vegetatieve toestand verkeren voortaan zonder tussenkomst van de rechter worden gestaakt.

Dat heeft het Britse hooggerechtshof maandag bepaald. De uitspraak maakt het makkelijker om diep-comateuze patiënten voedsel en vocht te onthouden.

Eerder was voor het stoppen van het toedienen van voedsel en vocht –veelal via een infuus– toestemming van het Court of Protection (hof van bescherming) nodig. Nu is alleen overeenstemming tussen artsen en de familie vereist om het leven van een patiënt op die manier te beëindigen.

De uitspraak volgt op een zaak die draaide om een bankier –in de stukken aangeduid als meneer Y– die een ernstige hersenbeschadiging had opgelopen als gevolg van een hartinfarct. Artsen en familieleden waren het erover eens dat het „in zijn belang” was om zijn voedingsslang te verwijderen.

Het hooggerechtshof ging er aanvankelijk mee akkoord dat die maatregel zonder tussenkomst van het Court of Protection kon worden genomen. Tegen die uitspraak werd beroep aangetekend. Meneer Y overleed in december 2017, maar het hof besloot de zaak toch aan te houden om tot een principe-uitspraak te komen. Die kwam er deze week. Voortaan is de tussenkomst van het Court of Protection niet meer vereist.

Voorstanders van het gerechtelijk besluit reageerden positief. „Dit maakt dat zij die het dichtst bij de patiënt staan –de familie en het medisch team– zich gesteund en bevoegd weten om de juiste beslissing te nemen voor deze persoon – ook al is die moeilijk.”

Overigens konden Britse artsen bepaalde medische handelingen bij diepcomateuze patiënten al zonder tussenkomst van de rechter stopzetten. Dat gold bijvoorbeeld voor het beëindigen van nierdialyse.

Prolifeorganisatie Care not Killing maakt zich grote zorgen over de uitspraak, zei directeur Peter Saunders woensdagmorgen desgevraagd. „Duizenden mensen die niet terminaal ziek zijn en nog jaren of zelfs decennia kunnen leven, zullen door uitdroging sterven als dokters en familieleden vinden dat dit in het belang van de patiënt is.” Saunders wijst op cijfers van Derick Wade, een neuroloog uit Oxford. Die berekende dat alleen al in Engeland 24.000 mensen zijn met ernstig hersenletsel van wie het leven op deze manier kan worden beëindigd. De directeur vreest ook dat in de toekomst families dokters onder druk zullen zetten.

Het oordeel van de rechtbank heeft meer dan alleen een wissel omgezet, oordeelt Saunders. „Met het accepteren dat het in het belang van een patiënt is om hem te laten sterven door uitdroging, bevinden we ons op een glijdende schaal. Iemand geen voedsel en vocht meer toedienen leidt tot een pijnlijke dood. Patiënten met een laag bewustzijn zullen ernstig lijden. De volgende stap is dat families vragen om het toedienen een dodelijke injectie. De uitspraak van de rechter is het begin van de legalisering van euthanasie in het Verenigd Koninkrijk.”