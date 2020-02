Stoltenberg: NAVO-landen solidair met Turkije

De NAVO-landen zijn solidair met Turkije en roepen Syrië en Rusland op hun offensief in Syrië te staken. Dat zei topman Jens Stoltenberg na afloop van overleg op het hoofdkwartier in Brussel. Turkije had om het beraad gevraagd op grond van een artikel in het NAVO-verdrag dat kan worden ingeroepen als een lidstaat vindt dat zijn veiligheid wordt bedreigd.

Bij een luchtaanval in Idlib in Noord-Syrië kwamen donderdagavond 33 Turkse militairen om. De NAVO veroordeelt deze agressie. De bondgenoten hebben hun condoleances overgebracht aan Turkije en hun volle solidariteit met Ankara uitgesproken, aldus Stoltenberg. „Deze gevaarlijke situatie moet direct worden gede-escaleerd.”

De NAVO eist dat de strijdende partijen urgent toegang geven aan humanitaire hulpverleners. „Wij roepen Syrië en Rusland op zich volop te verbinden aan de door de VN geleide inspanningen om een vreedzame oplossing te vinden voor het conflict in Syrië.”

De alliantie houdt de situatie in de gaten vanuit de lucht, met AWACS-vliegtuigen. De lidstaten bekijken wat ze verder kunnen doen om Turkije te steunen, zei Stoltenberg.