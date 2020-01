Secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft de leden van de NAVO-raad bijeengeroepen voor spoedberaad maandagmiddag. Belangrijkste agendapunt is de gespannen situatie in Irak en het Midden-Oosten na de Amerikaanse droneaanval in Bagdad. De machtige Iraanse generaal Qassem Soleimani kwam daardoor om het leven evenals een Iraakse militaire leider.

De NAVO schortte zaterdag de trainingsmissies in Irak op.