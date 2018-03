„Stoffelijke resten in Javazee gevonden”

In Indonesië zijn stoffelijke resten gevonden die vermoedelijk toebehoorden aan drie Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen bij de Slag in de Javazee. Dat meldt The Jakarta Post. Het zou gaan om opvarenden van de Hr. Ms. De Ruyter.

Het ministerie van Defensie laat weten dat er onderzoek plaatsvindt, maar wil daar verder niet op vooruitlopen.

Eerder kondigde defensieminister Ank Bijleveld al onderzoek aan van Nederland met de Indonesische autoriteiten naar locaties waar mogelijk stoffelijke resten liggen van zeelieden van drie gezonken Nederlandse oorlogsschepen. Zij gingen in 1942 tijdens een slag met de Japanners met meer dan negenhonderd zeelieden ten onder. De schepen - oorlogsgraven met beschermde status - zijn vermoedelijk in 2016 illegaal geborgen om het ijzer te verkopen. In dat jaar hoorde Nederland pas precies waar de schepen lagen.