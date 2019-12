„Stof in darm helpt kanker voorkomen”

Een stof die door onze darmen wordt geproduceerd heeft preventieve eigenschappen tegen darmkanker. Een onderzoek naar aspirine legde dat bloot.

Per jaar krijgen wereldwijd meer dan 1 miljoen mensen de diagnose darmkanker. Het is de tweede meest dodelijke kanker in Nederland.

Aanvankelijk deden Jayarama Gunaje en zijn team van de South Dakota State University onderzoek naar de kwaliteit van aspirine (acetylsalicylzuur) als preventief middel tegen kanker. Tijdens dat onderzoek ontdekten ze nieuwe eigenschappen van zogenaamde flavonoïden en dan met name een flavonoïdeverbinding die geproduceerd wordt in de darmen zelf en die darmkanker kan helpen voorkomen.

Flavonoïden komen voor in fruit en groenten, zoals bramen, bosbessen, rode druiven, appels, rode uien, broccoli, granaatappel, aardbeien, abrikozen, rode kool, de schil van aubergine, chocolade en thee. De beschermende effecten ervan waren al langer bekend, maar de onderzoekers hebben nu het mechanisme geïdentificeerd dat aan de basis ligt van die eigenschappen.

Min of meer toevallig ontdekte het team dat 2,4,6-trihydroxybenzoëzuur (2,4,6-THBA) –een flavonoïdeverbinding die wordt geproduceerd op het moment dat darmbacteriën flavonoïden uit fruit en groenten afbreken– de enzymen remt die betrokken zijn bij celdeling.

Bemoedigend

„Deze bevindingen zijn heel bemoedigend en we durven zelfs te stellen dat 2,4,6-THBA mogelijk bijdraagt aan kankerpreventieve eigenschappen van flavonoïden. In een latere fase van de experimenten hebben we aangetoond dat 2,4,6-THBA de groei van kankercellen afremt”, zegt Gunaje. Hij voegt eraan toe dat 2,4,6-THBA „ook in kleine hoeveelheden aanwezig is in rode wijn.”