Stockholm sluit restaurants om corona-overtredingen

De autoriteiten in Stockholm hebben vijf horecazaken laten sluiten omdat anticoronaregels niet worden nageleefd. De uitbaters waren al eerder op de vingers getikt, meldt de hoofdstedelijke regio.

De sluitingen hebben vooral te maken met de drukte in de zaken. Stockholm is in Zweden het zwaarst getroffen door de uitbraak van het coronavirus, die landelijk aan meer dan 2000 mensen het leven heeft gekost.

Zweden heeft in tegenstelling tot veel andere landen geen lockdown ingesteld tegen het coronavirus. De scholen zijn er nog open en ook eten in restaurants behoort nog tot de mogelijkheden. Daar moet wel voldoende afstand zijn tussen tafels.

Minister van Binnenlandse Zaken Mikael Damberg had ondernemers vrijdag al gewaarschuwd. Het mooie weer leidde volgens hem tot grote drukte in de horeca. „Ik wil geen volle openluchtrestaurants zien in Stockholm of waar dan ook. Anders laten we zaken sluiten.”