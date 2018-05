Stilte na de storm in Viersen

Tornado Alley is een streek in het midden van Noord-Amerika waar relatief veel tornado’s voorkomen. Gemiddeld duizend keer per jaar raast er een wervelwind over het gebied.

In het hart van Tornado Alley zijn de gebouwen steviger dan in de rest van Amerika. De verbinding tussen huis en fundering bijvoorbeeld moet aan strenge eisen voldoen. De meeste woningen hebben een speciale stormkelder waar bewoners kunnen schuilen als de tornadesirene gaat.

Ook Europa kent zo’n gebied met bovengemiddeld veel wervelstormen. Het ligt in het westen van Duitsland en grenst aan Nederland. Dat was woensdagavond te merken in Viersen, net over de Duitse grens bij Venlo. Een heuse tornado richtte daar een spoor van verwoestingen aan. Een 23-jarige automobilist kreeg een dikke tak op zijn hoofd en raakte gewond.

Op internet circuleert een veelbekeken filmpje van een automobilist die de tornado recht op zich af ziet komen. De kijker heeft het idee dat de auto elk moment door de wervelstorm kan worden weggezogen. Gelukkig blijft de schade beperkt.

De laatste krachtige tornado in Nederland raasde in 1963 over Noord-Brabant. Er vielen zeven dodelijke slachtoffers en tientallen huizen werden vernield. Als Gods stem door middel van zo’n natuurverschijnsel spreekt, past het de mens om te zwijgen.