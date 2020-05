Stijging Spaanse dodental laagste in twee maanden

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Spanje is met 102 gestegen naar 27.563. Het gaat om de laagste stijging sinds 18 maart in het zwaar getroffen Zuid-Europese land, bericht de krant El País.

De Spaanse autoriteiten hebben tot dusver bij 230.698 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen, enkele honderden meer dan op vrijdag. Ruim 146.000 patiënten zijn alweer hersteld van het virus.

Spanje heeft de binnenlandse lockdown de afgelopen tijd kunnen versoepelen. Wel zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat reizigers het virus meenemen uit het buitenland. Zo moeten passagiers op vliegvelden hun lichaamstemperatuur laten controleren.

Spanje heeft reisverkeer dat als niet-essentieel wordt gezien aan banden gelegd. Dat betekent dat ook EU-burgers kunnen worden geweerd als ze niet in Spanje wonen of op doorreis zijn naar hun thuisland. Mensen die wel worden toegelaten, moeten 14 dagen in quarantaine.