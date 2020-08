Stijging coronabesmettingen in Antwerpen zwakt af

Het tempo van de stijging van het aantal coronabesmettingen in Antwerpen neemt af, mogelijk door de strenge maatregelen in de havenstad. In andere delen van België, waaronder de steden Luik en Brussel, blijft het virus zorgen voor een sterke toename van het aantal besmettingen. Viroloog Steven Van Gucht (NL) zei dat woensdag op een persconferentie van de gezondheidsautoriteiten.

Met een reeks zeer warme dagen in het vooruitzicht is het advies ruimtes goed te ventileren. Ventilatoren kunnen volgens hem beter alleen in eigen huis worden gebruikt omdat speekseldruppels met de verplaatste lucht verder dan een meter kunnen meereizen. Het devies luidt ook bij de verwachte hittegolf mondkapjes op de juiste manier te blijven dragen en sociale contacten te beperken.

De provincie Antwerpen heeft de strengste maatregelen getroffen om de verspreiding tegen te gaan, waaronder een avondklok vanaf 23.30 uur. In de stad Antwerpen opent donderdag het eerste Belgische testdorp waar op termijn dagelijks 4000 tests kunnen worden afgenomen. Alleen mensen zonder symptomen kunnen er terecht, na registratie. Ook Brussel breidt het aantal testlocaties uit. In de hoofdstad en in veel andere gemeenten geldt in alle drukke straten een mondkapjesplicht.

Het aantal nieuwe besmettingen in België lag de afgelopen week gemiddeld op 535 per dag, 58 procent meer dan een week eerder. De ziekenhuizen kregen er dagelijks gemiddeld 23 coronapatiënten erbij. Er liggen nu 265 patiënten in ziekenhuizen, van wie 63 op de intensive care.

In totaal zijn in België 70.648 besmettingsgevallen gerapporteerd. Aan Covid-19 zijn 9852 mensen overleden. De laatste tijd zijn er twee tot drie sterfgevallen per dag.