Stijging aantal besmettingen in Rusland blijft stabiel

In Rusland is in het afgelopen etmaal bij 8915 mensen het coronavirus vastgesteld. Dat is iets minder dan de 8946 nieuwe gevallen die maandag werden gemeld.

Het totale aantal Russen bij wie is geconstateerd dat zij het longvirus hebben opgelopen, komt daarmee op 362.342. In de laatste 24 uur steeg het aantal overleden coronapatiƫnten met 174, bijna een verdubbeling van de 92 doden die maandag werden gemeld. Het totale dodental komt daarmee op 3807.

Rusland is qua geregistreerde besmettingen het twee na hardst geraakte land ter wereld, na de Verenigde Staten en Braziliƫ. Relatief vallen er echter weinig doden door het coronavirus. In dat opzicht staat het land volgens de website Worldometer op de 17e plaats.