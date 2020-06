Stig Engström verantwoordelijk voor moord premier Palme in 1986

Meer dan 34 jaar nadat de Zweedse premier Olof Palme werd vermoord voor een bioscoop in Stockholm, heeft het Zweedse Openbaar Ministerie geconcludeerd dat Stig Engström (1934-2000) de vermoedelijke moordenaar is geweest. Hij is bekend als de Skandiaman, naar het bedrijf waar hij voor werkte.

Het is volgens hoofdaanklager Krister Petersson vermoedelijk het grootste en langste politieonderzoek ooit geweest. Het Zweedse Openbaar Ministerie laat de zaak verder voor wat het is, want de verdachte Engström is al 20 jaar dood en kan niet worden aangeklaagd.

Palme was premier van 1969 tot 1976 en van 1982 tot aan zijn dood. De sociaaldemocraat werd op 28 februari 1986 in het bijzijn van zijn vrouw op straat doodgeschoten na een bezoek aan de bioscoop. Engström was een van de circa twintig mensen die vlakbij de premier waren, toen die werd vermoord. Hij is eerst als ooggetuige verhoord door de politie.

In 1989 leek de moord opgelost, toen de 42-jarige Zweed Christer Pettersson ervoor werd veroordeeld, maar die werd in hoger beroep weer vrijgesproken. Duizenden mensen zijn ondervraagd in de zaak. In de loop der jaren hebben meer dan 130 mensen de verantwoordelijkheid voor de moord opgeëist.