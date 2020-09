Stierenvechter komt om in Franse arena

Bij stierengevechten in het zuiden van Frankrijk is een 23-jarige man om het leven gekomen. Volgens Franse media werd de man op de horens genomen in de arena van Vallabrègues ten noorden van de stad Arles. Hij overleed later in het ziekenhuis in Nîmes.

Bij de stierengevechten in de Franse Camargue gaat het niet om het doden van het dier. De matadoren proberen de stier op te jagen en bloemen, zijden doeken of andere versiering die het dier op de horens heeft, weg te grissen. Hoe dat bij de 23-jarige man verkeerd ging, is niet duidelijk.

Al sinds de 15e eeuw zijn in het gebied evenementen met stieren. De huidige vorm bestaat sinds de negentiende eeuw. Dierenbeschermers eisen een einde aan de evenementen.