Stichting Soros staakt activiteiten Hongarije

De Open Society Foundations (OSF) van filantroop en miljardair George Soros sluit haar kantoor in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. De stichting zegt daartoe te hebben besloten vanwege het „steeds repressiever wordende politieke en juridische klimaat” in het Centraal-Europese land.

De organisatie plaatst in Boedapest gevestigde medewerkers over naar Berlijn. Daar worden ook internationale activiteiten ondergebracht die nu in Hongarije plaatsvinden. De stichting van Soros, die zelf uit Hongarije komt, zet zich in voor onder meer mensenrechten en democratisch bestuur.

De OSF beklaagt zich in een verklaring over de vijandige opstelling van de Hongaarse autoriteiten. „De Hongaarse regering heeft de afgelopen twee jaar meer dan 100 miljoen euro aan belastinggeld uitgegeven aan een campagne om leugens te verspreiden over de Foundations en haar partners”, aldus de OSF, die spreekt over een „haatcampagne”.