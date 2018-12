Stevige kritiek op Syrië-besluit Trump

Het besluit van president Trump om alle troepen uit Syrië terug te trekken, stuit op stevige kritiek van Republikeinse partijgenoten. De senatoren Lindsey Graham en Marco Rubio hekelden de beslissing als een grote fout.

„Terugtrekking uit Syrië is een Obama-achtige fout. IS is niet verslagen”, tweette Graham. Volgens Rubio is het besluit een „ernstige fout die grotere implicaties zal hebben dan alleen de strijd tegen IS”.

Ook vanuit Groot-Brittannië klinkt kritiek. „De Amerikaanse president Donald Trump heeft geen gelijk als hij zegt dat terreurorganisatie Islamitische Staat in Syrië is verslagen. Ik ben het sterk oneens met het standpunt van Trump”, zegt de Britse minister van Defensie Tobias Ellwood in een reactie op het Amerikaanse besluit.

De VS is woensdag al begonnen met het terughalen van Amerikaanse militairen uit Syrië. Het gaat in totaal om ruim tweeduizend militairen.