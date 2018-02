„Steve Bannon weigert te getuigen in Huis”

De voormalige adviseur van de Amerikaanse president, Steve Bannon, weigert dinsdag te getuigen voor de commissie van het Huis van Afgevaardigden die onderzoek doet naar mogelijke Russische inmenging in de verkiezingscampagne van 2016. Daarmee loopt Bannon het risico te worden aangehouden wegen minachting, omdat hij geen gehoor geeft aan de dagvaarding, meldden Amerikaanse media.

De in ongenade gevallen vertrouweling van Donald Trump zou niet willen opdagen omdat er geen akkoord is over de reikwijdte van de vragen die hem worden gesteld. Bannon wil alleen vragen beantwoorden over zijn periode als campagneleider, voordat Trump de gekozen president was.

De getuigenis van Bannon voor de commissie is al twee keer uitgesteld omdat er onduidelijkheid was of hij kon worden ondervraagd over de overgangsperiode na de verkiezingen en zijn periode in het Witte Huis.

Bannon zou wel van plan zijn alle vragen te beantwoorden die de speciaal aanklager Robert Mueller aan hem stelt in diens onderzoek naar dezelfde vermeende Russische invloed op team-Trump.