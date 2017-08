„Steve Bannon niet langer strateeg van Trump”

Steve Bannon is niet langer de politiek adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump. De New York Times maakte vrijdag het aftreden bekend. Het is nog onduidelijk of Bannon zelf is opgestapt of dat hij is ontslagen. Volgens de krant heeft Bannon al op 7 augustus zijn ontslag ingediend, maar Bannon zelf ontkende dit vrijdag.

Volgens persbureau Reuters is Bannon ontslagen op advies van John Kelly, de stafchef van het Witte Huis.

De relatie tussen Trump en de rechtse nationalist Bannon vertoont al sinds april van dit jaar scheuren. Volgens Amerikaanse media woedde er een machtsstrijd in het Witte Huis tussen Bannon en Trumps schoonzoon Jared Kushner. Die laatste is de laatste maanden meer en meer zichtbaar geworden als de nieuwe rechterhand van de president.

Trump zei in april over Bannon: „Ik mag Steve graag, maar ik moet jullie eraan herinneren dat hij pas zeer laat bij mijn campagne betrokken was. Ik ben mijn eigen strateeg, en ik ben niet van plan om mijn strategieën aan te passen.”