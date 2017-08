Steve Bannon ‘gaat door het vuur’ voor Trump

Steve Bannon, de opgestapte politiek adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, is onmiddellijk teruggekeerd als hoogste baas van Breitbart News. Dat maakte de populistische website vrijdag (lokale tijd) bekend op dezelfde dag dat Bannon afscheid nam van het Witte Huis.

In een interview met Bloomberg News kondigde hij aan te blijven vechten aan de zijde van Trump tegen het politieke en zakelijke establishment. „Mocht er enige twijfel bestaan, laat het me dan verduidelijken: ik verlaat het Witte Huis en ga door het vuur voor Trump tegen zijn tegenstanders - op Capitol Hill, in de media en in het Amerikaanse bedrijfsleven.”

De rechtse nationalist Bannon leidde vrijdagavond meteen de redactievergadering van de invloedrijke website.

Volgens het Witte Huis stapte Bannon op „na gezamenlijk overleg” met John Kelly, de stafchef van het Witte Huis.