Steunbetuigingen voor Oostenrijk na aanslagen Wenen

Meerdere Europese regeringsleiders hebben hun steun betuigd aan Oostenrijk na de aanslagen in Wenen op maandagavond. Ook Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden en de nationale veiligheidsadviseur van president Donald Trump hebben gereageerd op de aanvallen, die vooralsnog twee slachtoffers het leven hebben gekost.

„We moeten ons verenigen tegen alle haat en geweld”, schreef Biden op Twitter. De Democraat noemde het schietincident een „gruwelijke terroristische aanslag”. „Er is geen rechtvaardiging voor haat en geweld als dit”, zei de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Robert O’Brien namens het Witte Huis.

De Franse president Emmanuel Macron zei dat Frankrijk de schok en het verdriet deelt. „Na Frankrijk is een bevriend land aangevallen. Dit is ons Europa. Onze vijanden moeten weten met wie ze te maken hebben. Wij zullen niet toegeven”, twitterde Macron in het Frans en in het Duits. In Frankrijk vonden de afgelopen weken verschillende terreurdaden plaats.

Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken van Duitsland betuigde steun aan buurland Oostenrijk. „Onze gedachten zijn bij de gewonden en de slachtoffers in deze moeilijke uren”, schreef het ministerie op Twitter.

Vanuit de Europese Unie werd met afschuw gereageerd. EU-president Charles Michel schrijft op Twitter dat Europa de „laffe daad” sterk veroordeelt en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen schreef „geschokt en bedroefd” te zijn.

In Nederland sprak premier Mark Rutte van „een verschrikkelijke aanslag”. Ook hij betuigde via Twitter steun aan de slachtoffers en de Oostenrijkse regering.