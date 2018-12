Steunbetuigingen aan Frankrijk na schietpartij

In Europa is geschokt gereageerd op de schietpartij in Straatsburg die dinsdagavond zeker drie levens eiste. Steunbetuigingen stromen binnen bij de slachtoffers en de Franse autoriteiten.

Premier Mark Rutte betuigde woensdagochtend zijn medeleven. „Afschuwelijke berichten over de schietpartij in Straatsburg. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun nabestaanden. Ik heb mijn condoleances overgebracht aan president @EmmanuelMacron”, twitterde de minister-president.

De Belgische premier Charles Michel betuigde zijn medeleven al eerder met de slachtoffers van de schietpartij. „Al mijn steun aan onze Franse vrienden, die nogmaals werden getroffen door gruwel en lafheid”, twitterde de premier in de nacht van dinsdag op woensdag. „Mijn gedachten gaan naar de slachtoffers en hun naasten.”

Eerder had ook al minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zijn medeleven getwitterd. Zijn Duitse collega Heiko Maas sprak net als Michel van een „laffe daad” en toonde zich diep geschokt. De Duitse regering doet alles om de Franse vrienden bij te staan, verzekerde hij.

Aan meerdere grensovergangen tussen Duitsland en Frankrijk worden controles uitgevoerd om te voorkomen dat de voortvluchtige dader de grens oversteekt. De wachttijden lopen daardoor op tot negentig minuten. Hoe lang de controles, in het openbaar vervoer en op de weg, zullen aanhouden, is nog onduidelijk.