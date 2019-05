Steun VS aan Jemen-oorlog blijft

De Amerikaanse steun aan de Saudische coalitie in Jemen blijft voorlopig. In de Senaat was donderdag geen steun genoeg om een resolutie door te drukken die de steun stopzet. President Donald Trump had eerder een veto over die resolutie uitgesproken.

Volgens de Senaat schendt betrokkenheid van de VS in Jemen de grondwet, omdat niet de president maar het Congres bepaalt wanneer de VS zich in een oorlog mengen. Het was de eerste keer tijdens zijn presidentschap dat Trump vorige maand zijn veto uitsprak. Hij vindt Saudi-Arabië een belangrijke strategische bondgenoot.

Om dat veto van tafel te krijgen moest in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden een twee derde meerderheid voor de resolutie stemmen. Dat lukt donderdag dus al niet in de Senaat: 53 senatoren stemden voor en 45 tegen.

De door Saudi-Arabië geleide coalitie strijdt al vier jaar tegen Houthi-rebellen die grote delen van Jemen in handen hebben.