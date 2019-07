Steun voor Spaanse premier Sánchez slinkt

De demissionaire Spaanse premier en sociaaldemocraat Pedro Sánchez lijkt dinsdag geen meerderheid te krijgen voor een centrumlinkse regering onder zijn leiding. Hij hoopt met steun van 176 van de 350 leden van de Spaanse Tweede Kamer weer als echte premier aan het werk te kunnen. Maar zijn voornaamste steunpilaar, de radicale links-populistische Unidos Podemos, ziet van die steun af, meldden Spaanse media.

De leider van Unidos Podemos, Pablo Iglesias, was van plan aan de nieuwe linkse regering deel te nemen en Sánchez in de vertrouwensstemming dinsdag te steunen. Iglesias was echter al boos over de weigering van Sánchez hem eventueel in een kabinet op te nemen, maar voor een linkse meerderheid en de goede vrede beloofde Iglesias niet zelf minister te worden. Op de eerste dag van het debat over Sánchez’ nieuwe regering groeiden er maandag echter nog meer ergernissen bij Iglesias over de rol die Sánchez in zijn nieuwe ploeg toedicht aan Unidos Podemos.