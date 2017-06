Steun voor plan „militair Schengengebied”

Het moet eenvoudiger worden militair materieel en personeel door Europa te transporteren. Een voorstel voor een ‘militair Schengengebied’ van defensieminister Jeanine Hennis is positief onthaald door landen als Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS, liet de bewindsvrouw donderdag weten na overleg met haar NAVO-collega’s in Brussel.

Nu zijn nog tijdrovende vergunningsprocedures nodig, maar om troepen bij een crisis sneller in actie te laten komen moeten technische, logistieke en financiële obstakels uit de weg worden geruimd, hield Hennis haar collega’s voor. „Want we moeten snel kunnen verplaatsen naar elke plek waar een dreiging is.”

„Het is van belang militair transport in Europa centraal te coördineren, om er zeker van te zijn dat eenheden en materieel op het juiste moment op de juiste plek zijn, ongeacht of zij in EU of NAVO-verband worden ingezet”, aldus Hennis. Zij heeft de EU en de NAVO gevraagd uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn. In de herfst gaan beide organisaties voor het eerst samen oefenen. „De samenwerking is nog nooit zo sterk geweest”, zei EU-buitenlandchef Federica Mogherini.